Pallavolo: consiglio Fipav conferma ct Blengini

ROMA, 22 DIC - Il Consiglio federale della Fipav, riunito in videoconferenza per l'ultima seduta dell'anno, ha confermato per la prossima stagione il ct della nazionale maschile, Gianlorenzo Blengini. Il tecnico torinese guiderà quindi gli azzurri in un 2021 caratterizzato dai Giochi di Tokyo, dalla Nations League e dai campionati europei. Il Consiglio, dopo aver acquisito il parere favorevole dei revisori, ha approvato il bilancio di previsione 2021, che presenta un risultato di equilibrio. Sono stati inoltre decisi gli stanziamenti di spesa per i settori che consentono lo svolgimento delle attività federali. Il presidente Fipav, Pietro Bruno Cattaneo, ha affrontato nel suo intervento le tematiche di stretta attualità, tra cui la ripresa degli allenamenti per le formazioni di serie C, dei campionati nazionali di categoria, per il beach volley e il sitting volley. La riunione è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio del quadriennio 2017-2020 e il presidente, oltre a ricordare le grandi difficoltà vissute a causa della pandemia, ha elencato i tanti risultati ottenuti: 50 le medaglie totali, di cui 18 d'oro. Sono inoltre arrivate con un anno di anticipo, cosa mai avvenuta, ben quattro qualificazioni per Tokyo 2021: nazionale maschile, femminile, femminile di sitting volley e Lupo-Nicolai nel beach, con la speranza che stacchino il pass altre coppie. (ANSA).