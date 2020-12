Calcio: Sampdoria; Ranieri, il Sassuolo gioca a memoria

GENOVA, 22 DIC - La Sampdoria riparte da Fabio Quagliarella. Sarà lui a guidare l'attacco blucerchiato domani sera nella sfida al Ferraris col Sassuolo. Dopo le due panchine iniziali con Verona e Crotone (in quest'ultima è entrato ed è stato decisivo con un gol), il bomber campano sarà di nuovo in prima fila in un match storicamente non semplice per i blucerchiati: infatti la Sampdoria ha vinto solo uno dei sette precedenti contro il Sassuolo in Serie A disputati al Luigi Ferraris finiti con tre pareggi e altrettante sconfitte. L'unico successo, per 3-2, sotto la gestione di Marco Giampaolo nel novembre 2016. "Domani sarà difficilissima. Dopo due partite vinte e i sei punti conquistati ti senti più tranquillo, hai la percezione che stiamo facendo bene. Abbiamo fatto un'ottima partita contro il Verona e il Crotone, ora arriva una squadra che gioca a memoria e che sa cosa fare. Ci sarà da correre, soffrire e stare compatti. Dobbiamo fare punti e passare un buon Natale" spiega Claudio Ranieri ai canali ufficiali del club doriano. In difesa sulla fascia destra toccherà al jolly Thorsby che prenderà il posto dell' infortunato Ferrari: per lui oltre un mese di stop per la lesione muscolare alla coscia destra. A centrocampo possibile in regia Ekdal con Verre mentre Ramirez giocherebbe alle spalle di Quagliarella. Sarà convocato ma non è ancora pronto per un match da titolare Keita: "Sta migliorando giorno dopo giorno. Vorrebbe sempre giocare però sto facendo le mie considerazioni: lui vorrebbe fare il massimo ma non è ancora pronto". E domani sarà anche una 'sfida' tra Ranieri e De Zerbi: "Ottimo allenatore, sta facendo bene con il Sassuolo: abbiamo due filosofie diverse. Lui ama tenere la palla e io amo dare molte emozioni ai nostri tifosi. Lui ricerca il possesso io la verticalità". (ANSA).