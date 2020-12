Pattinaggio: Kostner e Plushenko, stelle del ghiaccio in tv

ROMA, 22 DIC - Domenica 27 dicembre, alle 16,30, su Canale 5 andrà in onda l'edizione speciale di 'Opera on Ice 2020', l'unico spettacolo in grado di coniugare la magia del pattinaggio sul ghiaccio alle immortali arie di opera lirica in location storiche. Il Covid non ha fermato Opera on Ice, lo show Made in Italy che quest'anno andrà in onda con un'edizione speciale, 'the Best Of', nella quale i telespettatori si emozioneranno con le esibizioni più spettacolari dei grandi campioni di pattinaggio nelle fantastiche location storiche che hanno ospitato lo spettacolo negli anni. Si parte dall'Arena di Verona, passando da Marostica, per arrivare al Centrale del Foro Italico di Roma. I telespettatori potranno sognare con le performance dello 'Zar' Evgeni Plushenko; il principe delle trottole, Stéphane Lambiel; la campionessa Carolina Kostner; i plurimedagliati dalla Cina, Quing Pang e Jian Tong; lo spagnolo Javier Fernandez; l'eterea giapponese Shizuka Arakawa; i campioni italiani Nicole Della Monica e Matteo Guarise, la coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur; la coppia di danza campione del mondo, Anna Cappellini e Luca Lanotte; la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers. "Sono contento di partecipare al migliore show del mondo, perché l'Italia ha da sempre un posto speciale nel mio cuore", ha detto Plushenko, unico atleta nella storia del pattinaggio ad aver vinto quattro medaglie in quattro Olimpiadi diverse. Coinvolgenti ed emozionanti le interpretazioni live delle voci più acclamate della lirica internazionale e dai giovani talenti emergenti della Fondazione Pavarotti. Si potranno anche ammirare i preziosi costumi storici realizzati dalla costumista teatrale Lorena Marin, da sempre a fianco di Opera on Ice. (ANSA).