Gravina: "Mancini? Auspichiamo progetto vada avanti"

ROMA, 22 DIC - "Mancini? C'è un dato oggettivo, ha fatto bene e tutti gli italiani auspicano che questo progetto possa andare avanti. Non c'è nessun problema per lui e nessun problema per noi". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc a margine del Consiglio Federale, ha parlato del rinnovo del commissario tecnico azzurro. "Non abbiamo parlato di date e di scadenze, non ci sono problemi. E' positivo per noi già l'idea che si debba parlare con due anni di anticipo del rinnovo dell'allenatore", ha concluso il numero uno del calcio. (ANSA).