Alaba nel mirino del Real, ma in Europa aspettano Ramos

ROMA, 22 DIC - David Alaba, con ogni probabilità, diventerà l'oggetto dei desideri di diversi club nella prossima finestra di calciomercato. Il fluidificante austriaco, attualmente in forza al Bayern Monaco, non sembra intenzionato a rinnovare con il club tedesco, dunque a gennaio sembra destinato a cambiare aria, dal momento che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2021 e che la società tedesca rischia di vederlo partire a parametro zero. Si sarebbe scatenata una vera e propria asta per Alaba, con il Real Madrid in pole position che, a sua volta, rischia di perdere il colosso difensivo Sergio Ramos, al quale sono interessati PSG, Manchester City e United, Chelsea. Almeno secondo quanto scrive il quotidiano Marca. (ANSA).