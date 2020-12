Salah non è felice a Liverpool, su di lui Real Madrid e City

ROMA, 22 DIC - Il destino di Mohamed Salah (28 anni) potrebbe essere in Spagna. L'attaccante egiziano, punto di forza del Liverpool di Juergen Klopp, capolista della Premier League, secondo le parole di un ex compagno di squadra, difficilmente sarà ancora con i 'Reds'. Su Salah c'è il Real Madrid, ma non solo: anche il Manchester City è da sempre interessato alle prestazioni dell'ex giocatore di Fiorentina e Roma. Mohamed Aboutrika, ex compagno di squadra di Salah, ha dichiatato a BeIn Sports che l'attaccante gli avrebbe riferito di non essere felice al Liverpool e che, pertanto, gradirebbe un'altra sistemazione. (ANSA).