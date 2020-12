Manchester City, Guardiola: "A gennaio niente rinforzi"

ROMA, 22 DIC - Pep Guardiola ha escluso che il Manchester City rafforzerà la propria rosa nella finestra di calciomercato del mese prossimo, nonostante i problemi in attacco causati dalla carenza di giocatori di ruolo e legati principalmente alla persistente indisponibilità dell'argentino Sergio Aguero. "No, non credo arrivino altri giocatori, perché la situazione economica nel mondo è quella che è", ha risposto Guardiola, in una conferenza stampa, dopo essere stato interpellato sulla possibilità di nuovi innesti nel City a gennaio. "Tutti i club stanno soffrendo la crisi economica, noi non siamo l'eccezione", ha aggiunto l'allenatore spagnolo, riferendosi all'impatto che la pandemia di Covid-19 ha prodotto sulle finanze del calcio, anche per via dei mancati introiti per la vendita dei biglietti delle partite. (ANSA).