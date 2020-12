Stirpe: "Elezioni Lega Serie B? Appoggiamo Balata"

ROMA, 21 DIC - "Noi appoggiamo il presidente uscente Mauro Balata, perché riteniamo che, in questi anni, sia stato capace di svolgere un lavoro adeguato a quelle che erano le problematiche legate alla Serie B, avendo anche una visione su quello che può essere un ipotetico progetto per il futuro. Non so se i candidati saranno uno o due, noi comunque appoggeremo sicuramente Balata". Così il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha parlato in conferenza stampa delle elezioni del 7 gennaio 2021 - che a Milano porteranno al rinnoveranno dei vertici della Lega calcio di Serie B - ribadendo il proprio appoggio al presidente attualmente in carica. (ANSA).