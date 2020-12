Calcio: Insigne, capitano non deve lasciare squadra in dieci

NAPOLI, 21 DIC - "Ci sono rimasto malissimo a Milano, ma soprattutto per aver lasciato la squadra in 10, un capitano non deve farlo". Lo ha detto Lorenzo Insigne nel corso della conferenza stampa sul calendario 2021 del Napoli, commentando l'espulsione subita contro l'Inter. "Mi dispiace - ha detto Insigne - anche ieri il mister aveva gli uomini contati davanti e c'erano già infortunati, ma ora guardiamo avanti e pensiamo a mercoledì che è una gara importante, dobbiamo fare i 3 punti dopo queste sconfitte anche se con l'Inter non ci stava il ko". (ANSA).