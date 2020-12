Giudice serie A:un turno di stop a Kessie, Lyanco e Marrone

ROMA, 21 DIC - Una giornata di squalifica è stata inflitta dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, a tre giocatori in felaziione agli incontri della 13/a giornata. Si tratta di Kessiè (Milan), Lyanco (Torino) e Marrone (Crotone), tutti ammoniti in stato di diffida per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Tra gli altri provvedimenti, il giudice ha inflitto un'ammenda di ottomila euro all'Atalanta, in relazione al comportamento di un collaboratore, non tesserato, espulso per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara. (ANSA).