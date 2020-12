Sci: cdm; speciale Alta Badia, azzurro Vinatzer in testa

ALTA BADIA, 21 DIC - Il giovane azzurro Alex Vinatzer e' al comando in 54.73 dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Alta Badia. Seguono lo svizzero Daniel Yule in 55.00 e l'austriaco Michael Matt in 55.09. Per l'Italia, dopo la prova dei migliori 30 atleti al via, vi sono poi Manfred Moelgg, al rientro dopo vari mesi per un serio infortunio e infezione covid, al momento buon 11/o in 55.64, Simon Maurberger 18/o in 56.74 ed il trentino Stefano Gross 20/o in 56.25. Si gareggia con cielo coperto sulla parte finale della Gran Risa, con tre gobbe e relativi cambi di pendenza ed un buon fondo. Seconda decisiva manche alle ore 13. (ANSA).