Gravina "nazionale entusiasma, grati a Mancini"

ROMA, 21 DIC - "Roberto Mancini sta raccontando una nuova storia, che sta appassionando. Dobbiamo essere grati a lui e a tutti coloro che stanno dando un contributo ma, al di là del risultato sportivo, è bello vedere l'entusiasmo che genera la nazionale. Per il rinnovo del contratto non c'è una deadline. Abbiamo due anni di tempo e sono convinto che presto troveremo le condizioni per il prolungamento". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, rispondendo ad una domanda in collegamento con 'Radio anch'io sport' su Radio1 Rai- Il n.1 federale ha anche parlato degli Europei che si svolgeranno il prossimo giugno, confermando che al momento nonostante la pandemia l'evento non cambierà format, restando itinerante. ""Per ora è previsto così e tutti sono al lavoro per prepararsi al meglio. Anche le altre Nazioni, come noi, stanno andando avanti per farsi trovare pronte", ha sottolineato. (ANSA).