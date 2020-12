Figc: Gravina, mi sento già designato per rielezione

ROMA, 21 DIC - "Oggi mi sento già designato alla carica di presidente federale già da tre leghe, penso che questo sia un record. C'è una spinta di grande energia per la mia rielezione, che mi gratifica, mi sprona a puntare ancora ad un ruolo difficile e mi dà entusiasmo per dare risposte concrete. C'è molto lavoro da fare, sto lavorando su una piattaforma programmatica". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in collegamento a 'Radio anch'io sport' su Radio1 Rai. "C'è molto da fare nel calcio, e uno dei temi principali della mia piattaforma sarà la sostenibilità - ha proseguito Gravina -. La mia prima mossa se sarò rieletto il 22 febbraio sarà l'annuncio della riforma dei campionati. Poi convocherò una assemblea straordinaria per modificare il nostro statuto e avere la partecipazione di tutte le componenti del nostro mondo". (ANSA).