PNC Championship, in Florida vince il team Thomas

ROMA, 20 DIC - Il PNC Championship va al team guidato da Justin Thomas (numero 3 del golf mondiale) che a Orlando, in coppia col papà-allenatore Mike, grazie a un giro finale show chiuso in 57 (-15) su un totale di 119 (-25) colpi, supera in volata l'accoppiata composta dal figiano Vijay Singh e dal figlio, secondi con 120 (-24). Ma in Florida a rubare la scena ai campioni in gara (molti dei quali vincitori Major) è stato Charlie Woods, figlio d'arte che, in coppia col padre-campione Tiger, ha chiuso la competizione al 7/o posto (124, -20). Ancora una bella prova per il baby prodigio, più giovane debuttante (all'età di 11 anni) nella storia del torneo. Charlie s'è preso la ribalta, dimostrando stoffa e colpi da predestinato. Uno swing elegante, un approccio sicuro e un putt preciso hanno fatto strabuzzare gli occhi ai tanti big in gara. E' stato il suo evento, al Ritz-Carlton Golf Club Charlie Woods ha fatto capire che il futuro può essere tutto dalla sua parte. (ANSA).