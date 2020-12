Biathlon:Wierer è terza nella mass start donne di Hochfilzen

ROMA, 20 DIC - Prova d'orgoglio di Dorothea Wierer nella mass start femminile di Hochfilzen che ha chiuso la doppia tappa di Coppa del mondo di biathlon sulla pista austriaca. La detentrice delle ultime due sfere di cristallo ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland in 34'05"4, che ha preceduto la compagna di squadra Tiril Eckhoff di 14", mentre Dorothea (che ha commesso l'unico errore di giornata al terzo poligono) ha controllato la situazione nel giro finale, che le ha consentito di concludere sull'ultimo gradino del podio, davanti alla ceca Marketa Davidova. "Un podio è sempre un risultato positivo - ha raccontato Wierer al traguardo -. Lavoriamo per trovare al più presto la forma migliore, questa settimana le sensazioni sono state migliori, anche se la strada è ancora lunga per arrivare al top". Cinque errori sono invece costati il venticinquesimo posto a Lisa Vittozzi, giunta al traguardo con oltre 3' di ritardo. In classifica generale Roeiseland è in testa con 415 punti davanti ad Hanna Oeberg con 378 e Tiril Eckhoff con 346, Wierer è sesta con 304 punti. Nella gara maschile la Germania è salita sul gradino più alto del podio con Arnd Peiffer, il quale ha preceduto la concorrenza con una prova perfetta al poligono, che gli ha consentito di mettersi alle spalle lo svedese Martin Ponsiluoma (autore di un errore) per appena 1"3, terza posizione per il norvegese Tarjei Boe a 9"3 con un errore. Buona difesa di Lukas Hofer unico azzurro al via. Il carabiniere altoatesino ha commesso tre errori che gli sono valsi la quattordicesima posizione, a 55"6 dal vincitore. La classifica generale vede in testa Johannes Boe con 428 punti, seguono Sturla Laegreid con 373 e Sebastian Samuelsson con 344. Hofer è 17simo con 195. (ANSA).