Sci: Cdm; Pinturault vince gigante Alta Badia, Tonetti 11/o

ALTA BADIA, 20 DIC - Il francese Alexis Pinturault - 30 anni e 31/o successo - ha vinto lo slalom gigante di cdm in Alta Badia in 2.27.19. Alle sue spalle la rivelazione Atle McGrath, norvegese di 20 anni nato negli Usa, in 2.27.26 e terzo lo svizzero Justin Murisier in 2.27.43 Batosta pesante invece per l'italia sulla Gran Risa, pista di casa per eccellenza: l'unico azzurro in classifica e' infatti il bravo bolzanino Riccardo Tonetti che, pettorale 33, ha chiuso ottimo 11/o in 2.28.30 e con il miglior tempo nella seconda manche dopo essere stato 23/o nella prima . Domani tocca allo slalom speciale, il primo della stagione. Per L'Italia torna in pista dopo 10 mesi Manfred Moelgg, reduce da infortunio e poi da infezione Covid. (ANSA).