Sci: cdm; gigante Badia, in testa Pinturault e male azzurri

ALTA BADIA, 20 DIC - Il francese Alexis Pinturault in 1.13.27 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Alta Badia. Secondo il croato Filip Zubcic in 1.13.53 e terzo lo svizzero Marco Odermatt in 1.13.67 Fuori subito per un errore gia' alla terza porta Luca De Aliprandini, il n.1 dei gigantisti azzurri. Miglior italiano dopo la prova dei primi 33 atleti al via e' cosi' al momento il bolzanino Riccardo Tonetti 22/o in 1.57.16 . Piu' indietro Giovanni Borsotti ma con un tempo altissimo. Si gareggia sulla classica e difficile pista Gran Risa con sei gradi sotto lo zero ed un fondo compatto e molto duro ma non ghiacciato. Seconda manche alle ore 13,30. (ANSA).