Biathlon; cdm; Wierer sfortunata, quinta dopo bel recupero

ROMA, 19 DIC - Dorothea Wierer protagonista sfortunata nella pursuit femminile di Hochfilzen. La detentrice della Coppa del mondo di biathlon, partita dal decimo posto della sprint di venerdì, si è presentata senza errori alla serie conclusiva, in lotta per il podio. Un errore all'ultimo colpo ha costretto l'azzurra a un giro di penalità, da cui è uscita pronta a sfidare per il secondo posto le sorelle Oeberg e la norvegese Tandrevold, ma una scivolata nella salita più dura del tracciato le ha fatto perdere contatto e concludere un quinto posto da amaro in bocca. Ad imporsi è stata la norvegese Tiril Eckhoff, che ha preceduto Hanna ed Elvira Oeberg, con Tandrevold giù dal podio. Prova d'orgoglio anche per Lisa Vittozzi, scattata per trentesima. La sappadina ha sistemato i problemi al tiro, finendo al 13/o posto con un solo errore, mentre Irene Lardschneider ha chiuso 58/a con cinque errori. In classifica generale, Roeiseland sale a quota 355 punti contro i 351 di Hanna Oeberg,. Wierer è settima con 256 e Vittozzi ventesima con 137. Domani è in programma la mass start, presenti Wierer e Vittozzi. (ANSA).