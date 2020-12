Sci: cdm; Goggia, ''sono stata chirurgica''

VAL D'ISERE, 19 DIC - ''Quando ho tagliato il traguardo non ero completamente soddisfatta della mia gara. Questo perche' nella discesa di ieri avevo avuto un atteggiamento all'attacco fortissimo e non paragonabile con quello di oggi. Ma oggi sono stata chirurgica nelle curve ed ho dato piu' forza ai miei punti forti'', ha raccontato Sofia Goggia per spiegare il suo successo nella prova 2 della discesa libera in Va d'Isere, valida per la coppa del mondo. (ANSA).