Milan, Pioli: "Ibrahimovic tornerà più forte di prima"

MILANO, 19 DIC - Zlatan Ibrahimovic "è forte, è un campione e tornerà più forte di prima". Ne è sicuro l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, all'indomani del secondo infortunio muscolare del trentanovenne attaccante. "Ieri è stata una giornata particolare, difficile: prima dell'allenamento eravamo convinti, Zlatan per primo, che potesse essere a disposizione per giocare uno spezzone domani", ha raccontato Pioli alla vigilia della trasferta con il Sassuolo, convinto che lo stop di Ibrahimovic non produrrà sul gruppo "nessun contraccolpo. La squadra dal punto di vista psicologico sta bene e lo ha dimostrato, lotta fino alla fine e propone". (ANSA).