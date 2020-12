Golf: LPGA; CME Tour Championship, è sfida tra regine

ROMA, 19 DIC - In Florida è sfida tra regine del golf mondiale al CME Group Tour Championship. A Naples, nell'ultimo atto 2020 del LPGA Tour che decreterà pure la vincitrice della Race to CME Globe (la FedEx Cup al femminile), Jin Young Ko con un parziale di 67 (-5) su un totale di 135 (-9), vola in testa. Sesta dopo il primo round la sudcoreana, leader mondiale, a metà gara guida la classifica con un solo colpo di vantaggio sulla connazionale Sei Young Kim (campionessa uscente e seconda nel ranking) e sull'americana Lexi Thompson (dominatrice della prima manche), entrambe seconde con 136 (-8). Sul percorso del Tiburón Golf Club (par 72), che ospita per la settima volta consecutiva la competizione, è match show. Con l'australiana Hannah Green quarta (137, -7) davanti alle statunitensi Nelly Korda (risalita dalla 36/a posizione), Austin Ernst, Cydney Clanton, Megan Khang, tutte 5/e (138, -6) al fianco della tedesca Caroline Masson e dell'inglese Georgia Hall. Rimonta super pure per la neozelandese Lydia Ko, da 59/a a 11/a (139, -5) grazie a un parziale bogey free (il migliore di giornata) chiuso in 65 (-7) impreziosito da 7 birdie. E ora il moving day prima del gran finale. In un evento che mette in palio un montepremi di 3.000.000 di dollari (con prima moneta di 1.100.000). (ANSA).