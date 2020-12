Bundesliga: Moukoko gol record ma il Dortmund cade ancora

ROMA, 18 DIC - Un gol del giovane prodigio Youssoufa Moukoko, che a 16 anni e 28 giorni è diventato il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga non salva il Borussia Dortmund da una nuova sconfitta in campionato. I gialloneri, condotti per la seconda volta da Edin Terzic dopo l'esonero di Lucien Favre, hanno perso 2-1 a Berlino in casa dell'Union nell'anticipo della 13/a giornata. Il Borussia resta provvisoriamente in quarta posizione, ma a sei punti dal leader Bayer Leverkusen e cinque dal Bayern Monaco, che si affrontano domani. L'Union sale al quinto posto grazie alle reti di Awoniyi e Friedrich. (ANSA).