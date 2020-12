Sci: Cdm; Goggia 2/a in discesa Val d'Isere, vince Suter

VAL D'ISERE, 18 DIC - L'azzurra Sofia Goggia in 1.44.73 e' arrivata seconda nella discesa di cdm di Val d'Isere dopo una gara coraggiosa ed al cardiopalma, costellata di incidenti ed interruzioni. Per la bergamasca di 28 anni, campionessa olimpica di discesa, e' il 28/o podio in carriera con sette vittorie. Ha vinto - 26 anni e terzo successo in cdm oltre ad esser la detentrice della coppa di specialità' - la svizzera Corinne Suter in 1.44.62. Terza la statunitense Breezy Johnson in 1.44.82, 24 anni e primo podio in coppa. (ANSA).