Doping:Cremlino, importante nostri atleti possano gareggiare

MOSCA, 18 DIC - Il Cremlino annuncia di accogliere "negativamente" la decisione del Tas di escludere la Russia per due anni dalle competizioni sportive internazionali a causa dello scandalo del doping di Stato escludendola dalle Olimpiadi di Tokyo e di Pechino. La sentenza dimezza la precedente sanzione di quattro anni. "Noi, naturalmente, siamo dispiaciuti per questa decisione", ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. "Certamente la accogliamo in modo negativo, tuttavia allo stesso tempo, e lo hanno già affermato i nostri dirigenti sportivi, l'importante è che i nostri atleti avranno il diritto di partecipare alle competizioni internazionali, questo li aiuterà a mantenere la loro qualifica internazionale e di mantenersi in forma". Gli atleti russi mai sanzionati per doping potranno partecipare alle competizioni sotto la bandiera neutra. Lo riportano le agenzie di stampa russe. (ANSA).