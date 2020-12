LPGA Tour, in Florida avvio show per la Thompson

ROMA, 18 DIC - A Naples Lexi Thompson con un parziale di 65 (-7) colpi guida il leaderboard al termine del primo round del CME Group Tour Championship di golf. In Florida, nell'ultimo atto 2020 del LPGA Tour che decreterà la vincitrice della Race to CME Globe (la FedEx Cup al femminile), la 25enne di Coral Springs è tallonata dalla danese Nanna Koertstz Madsen, seconda con 66 (-6). Terza posizione ex aequo per l'americana Megan Khang, la sudcoreana Sei Young Kim (numero 2 mondiale e campionessa in carica nel torneo) e la tedesca Caroline Masson. Sul percorso del Tiburón Golf Club (par 72), che ospita per la settima volta consecutiva la rassegna, buon avvio pure per Jin Young Ko. La regina del golf femminile condivide la 6/a posizione (68, -4) con altre cinque proette, tra queste anche la neozelandese Minjee Lee (ottava nel ranking). Giornata speciale per la Thompson, accompagnata sul green dal fratello Curtis (golfista professionista) e protagonista di otto birdie e un bogey. Big subito in grande ascesa in Florida. In un evento che mette in palio un montepremi di 3.000.000 di dollari. (ANSA).