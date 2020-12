CPG Lifetime Award 2020 a Colin Montgomerie

ROMA, 18 DIC - Il CPG Lifetime Achievement Award 2020 va a Colin Montgomerie, vincitore in carriera per 8 volte dell'ordine di merito dell'European Tour e già nella World Golf Hall of Fame. Questo il riconoscimento per il 57enne scozzese, soprannominato "Monty", insignito di un premio che celebra i grandi del golf dall'albo d'oro leggendario. Prima di lui, a riceverlo, campionissimi del calibro di Severiano Ballesteros, Tony Jacklin, Alison Nicholas, Bernard Gallacher, Bernhard Langer, Nick Faldo e José María Olazábal. "Voglio ringraziare il CPG per avermi onorato in questo modo. Alla mia età un premio alla carriera significa molto". Queste le dichiarazioni del player di Glasgow che in bacheca vanta 50 trionfi in tutto il mondo. (ANSA).