Agnese: "Felice ed emozionato, ma non mi sento un eroe"

OSPEDALETTI, 17 DIC - "Non mi sento un eroe, ho fatto soltanto quello che sentivo: è un'emozione incredibile ricevere questo premio e voglio ringraziare la mia famiglia e tutto l'Ospedaletti. Spero sia un esempio". Così Mattia Agnese, 17 anni, premiato con il Fifa Fair Play Award 2020. "Mi ero informato su youtube, perché volevo conoscere la giusta procedura in casi come questo", aggiunge. Il gesto ha inorgoglito l'Ospedaletti, società del ponente ligure, con un prestigioso settore giovanile. "Siamo orgogliosi ed emozionati - spiega il presidente del club Luca Barbagallo - quello che ha fatto Mattia nessuno lo potrà mai dimenticare e siamo fieri che faccia parte della nostra famiglia. Noi puntiamo su certi valori e un gesto come quello compiuto da Mattia rappresenta la vittoria più bella". (ANSA).