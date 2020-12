Lewandowski vince il The Best Fifa Football Award

ROMA, 17 DIC - Robert Lewandowski ha vinto il The Best Fifa Football Award 2020, che è stato assegnato questa sera a Zurigo, nel corso di una cerimonia in streaming. Il trofeo, tuttavia, gli è stato consegnato personalmente dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il polacco del Bayern Monaco pugliatutto ha preceduto Leo Messi e Cristiano Ronaldo, che facevano parte della terna finalista. (ANSA).