Sport, Cozzoli: "Meno governance e più promozione di base"

ROMA, 17 DIC - Terza riunione in un mese fra il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e i presidenti delle Federazioni sportive. C'è stata piena condivisione del metodo e degli obiettivi sui temi della distribuzione delle risorse. "Meno governance e più promozione dello sport", ha detto Cozzoli, ai n.1 federali. Che si sono detti "pienamente d'accordo, rilanciando una visione del sistema sportivo più innovativa, più sostenibile, ancora più vicina ai cittadini". Sono stati confermati i due tavoli di lavoro per l'eventuale revisione dell'algoritmo e per i costi di gestione degli impianti. E i progetti per rimuovere le barriere di accesso allo sport. "Il momento è molto duro, ma speriamo di essere all'ultimo miglio. Resistere significa stringere i denti e noi lo abbiamo fatto insieme a tutti voi - ha sottolineato Cozzoli -. Reagire, invece, significa che la vita di prima debba necessariamente cambiare anche nel mondo dello sport", con lo sguardo rivolto soprattutto ai ragazzi. L'obiettivo, grazie al ruolo sociale e relazionale dell'attività sportiva, è scongiurare la nascita di una generazione Covid. Presto partiranno i bandi per 8 milioni da investire anche nello sport sociale con il contributo diretto degli organismi sportivi. "Il metodo della partecipazione - ha ricordato infine Cozzoli - ha permesso di assicurare stabilità e liquidità al sistema per la realizzazione dei programmi di attività e di spesa, anche nel contesto della pandemia". (ANSA).