Doping: Russia niente Giochi, 2 anni stop da Tas

ROMA, 17 DIC - La Russia è stata esclusa per due anni dalle competizioni mondiali. Lo ha deciso il Tas che di fatti ha dimezzato la squalifica che era di quattro anni. La Russia, in virtù di questa decisione sarà esclusa dai giochi olimpici di Tokyo e quelli invernali di Pechino 2022. Il Tas ha comunque lasciato agli atleti russi mai sanzionati per doping l'opportunità di partecipare alle competizioni sotto la bandiera neutra. (ANSA).