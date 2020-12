F1:da Trulli a Patrese Jr, figli d'arte a 'scuola'Vallelunga

ROMA, 17 DIC - Prima Max Verstappen, ora Mick Schumacher e in futuro, perchè no, anche qualche figlio d'arte della Formula 1 italiana che fu. In attesa e nella speranza che il sogno di correre nel Circus con i big si traduca in realtà, alcuni di loro, vedi Patrese e Trulli Junior, si danno appuntamento alla scuola della velocità di Vallelunga a pochi chilometri da Roma. E' tutto pronto per il 17/o supercorso federale di Aci Sport riservato ai talenti selezionati dalle maggiori serie internazionali di karting e F4. Alla Scuola Federale "Michele Alboreto" dal 19 al 22 dicembre prossimi, presso l'Autodromo Vallelunga "Piero Taruffi", verranno radunati otto piloti emergenti, selezionati tra le migliori serie giovanili, per partecipare al corso-premio di fine anno. Ci sarà Ferrari Driver Academy, anche quest'anno partner della Scuola nella ricerca di talenti dell'automobilismo, con l'Ingegnere Marco Matassa ed il pilota cresciuto nel vivaio tricolore Antonio Fuoco, nuovamente chiamato a mettere la sua esperienza a disposizione dei partecipanti. Faranno il loro upgrade i quattro Piloti Auto, tutti già partecipanti nelle passate edizioni del Supercorso Federale nella categoria minore. A partire dal vincitore della passata stagione Gabriele Minì, che grazie a quel successo ha vestito i colori di ACI Team Italia fino a confermare le sue qualità con la vittoria dell'Italian F4 Championship da rookie. Percorso condiviso anche dagli altri tre piloti, tutti esordienti nella stessa serie tricolore. È stata una stagione di livello per Francesco Pizzi che ha chiuso come secondo assoluto del campionato proprio alle spalle di Minì. Riscontri positivi raccolti anche da Andrea Rosso e Leonardo Fornaroli, rispettivamente quinto e sesto nella classifica Rookie. Richiamano l'attenzione anche i nomi dei debuttanti nella categoria KARTING con Paolo Ferrari e i figli d'arte Lorenzo Patrese, Enzo Trulli e Charlie Wurz. Un programma ambizioso quello strutturato dallo staff coordinato dal Direttore della Scuola Federale Raffaele Giammaria che, anche in questa occasione, verrà affiancato da Giancarlo Minardi in qualità di Supervisore e da una consolidata squadra di Istruttori Federali tra cui Eddie Cheever. (ANSA).