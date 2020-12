PNC Championship, attesa per Tiger e Charlie Woods

ROMA, 17 DIC - Il 2020 del golf mondiale si chiude con uno show memorabile che vedrà protagonisti 20 campioni Major al fianco di figli, papà, o nipoti. Ad Orlando, in Florida, il 19 e il 20 dicembre va in scena il PNC Championship. Tra i protagonisti più attesi ecco Tiger Woods e il figlio Charlie che, all'età di 11 anni, si prepara a diventare il più giovane debuttante nella storia del torneo. Con un partner d'eccezione, il papà-fenomeno che in carriera vanta 82 successi sul PGA Tour, record condiviso con Sam Snead. Durante il lockdown hanno avuto modo di allenarsi e giocare insieme. E i risultati per Charlie sono stati evidenti con due exploit in Florida a livello junior che hanno scomodato paragoni importanti. La stampa Usa lo ha etichettato come un predestinato e ora tutti i riflettori, al PNC Championship - un tempo chiamato Father/Son Challenge, in scena dal 1995 in memoria dei campioni del British Open Willie Park Sr. e Willie Park Junior - saranno puntati addosso a Charlie Woods. Ma in gara, oltre ai Woods, ci saranno altri campionissimi della disciplina. Saranno in totale 20 le coppie che scenderanno in campo al Ritz-Carlton GC. Dalle leggende di ieri - Gary Player, Greg Norman, Bernhard Langer e Lee Trevino - ai big di oggi (da Justin Thomas a Bubba Watson passando per Padraig Harrington, capitano del Team Europe alla Ryder Cup americana del 2021). Nel field pure Annika Sorenstam, leggenda del golf femminile. E ancora: John Daly, Mark Calavecchia, David Duval, Jim Furyk, Lee Janzen, Tom Kite, Matt Kuchar, Tom Lehman, Mark O'Meara, Nick Price e Vijay Singh. Ognuno di loro avrà un partner d'eccezione. Giornata speciale per i Woods con Tiger che al suo fianco potrà contare sul caddie Joe La Cava che avrà con lui pure il figlio Joe Jr, pronto a sostenere in campo Charlie Woods. Tutto pronto ad Orlando per un evento pronto a emozionare le star del golf. (ANSA).