Premier: Liverpool torna a comandare, Tottenham ko

ROMA, 16 DIC - Il Liverpool si riprende la vetta della Premier League, battendo nel big-match della 13/a giornata il Tottenham. Ad Anfield Road finisce 2-1 per la formazione di Juergen Klopp che mette fra sé e José Mourinho 3 punti pesantissimi. Adesso in classifica i 'Reds' sono a 28, contro i 25 degli 'Spurs'. Salah al 25' ha sbloccato il match e, dopo il pareggio al 33' del solito Son, proprio al 90' Firmino ha regalato il successo ai campioni d'Inghilterra. Nelle altre partite spicca il successo dell'Everton di Carlo Ancelotti, la seconda squadra di Liverpool, a Leicester per 2-0. Di Richarlison al 21' e Holgate al 27' della ripresa le reti ospiti. L'Everton risale al 5/o posto con 23 punti, una lunghezza sotto il Leicester, che è quarto. Al terzo posto c'è il Southampton che ha pareggiato sul campo dell'Arsenal per 1-1 ed è a quota 24 punti, uno in meno del Tottenham. Altri risultati di oggi: Leeds United-Newcastle 5-2, West Ham United-Crystal Palace 1-1, Fulham-Brighton 0-0. Domani Aston Villa-Burnley 0-0 (alle 19) e Sheffield United-Manchester United alle 21. (ANSA).