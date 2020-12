Calcio: Pioli, mi piace questo Milan che non molla mai

ROMA, 16 DIC - "Mi e' piaciuto questo Milan che non ha mai mollato". Così Stefano Pioli commenta il pari della capolista, in doppia rimonta, in casa del Genoa. "Peccato non aver sbloccato la partita prima, si sarebbe messa tatticamente in modo diverso - ha aggiunto il tecnico dei rossoneri, a Sky - Merito del Genoa e di un campo difficile se è andata come è andata... Poi analizzeremo qualche piccola cosa che non è andata, ma non si può sempre giocare il calcio migliore, e quando non si riesce si deve essere squadra". Senza Ibra, Kjaer, Hernandez, il Milan ha sofferto le assenze. "Dobbiamo stringere i denti, due partite e si va al riposo", ha concluso Pioli. Sullo svedese che parla di scudetto, "è giusto essere ambiziosi: stiamo lottando con le più forti del campionato. Come facciamo a non tener conto della Juve che ha vinto nove scudetti e dell'Inter che l'altr'anno era arrivato a un punto da loro e si è rafforzata?". (ANSA).