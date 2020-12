Sci: cdm; 1/a prova discesa Gardena, americani avanti

VAL GARDENA, 16 DIC - Lo statunitense Jared Goldberg in 1.25.49 e' stato il più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di sabato prossimo che sarà preceduta venerdì da un superG. Con partenza abbassata e prova in ritardo per nebbia in quota, secondo tempo ex aequo (+22) per l'altro statunitense Bryce Bennett ed il norvegese Kjetil Jansrud seguiti subito dopo dall'altro norvegese Aleksander Kilde (+25). Per l'Italia più indietro vi sono Dominik Paris (+1.30), Christof Innerhofer (+1.4)) e Matteo Marsaglia(+2.35). Domani seconda ed ultima prova. (ANSA).