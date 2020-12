Dal Molise laurea honoris causa in Scienze Motorie a Montali

ROMA, 16 DIC - L'Università degli Studi del Molise (Unimol) ha conferito a Gian Paolo Montali la laurea honoris causa in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate. Il riconoscimento al direttore generale del progetto Ryder Cup 2023, già allenatore della Nazionale Italiana maschile di volley (tra i tanti successi anche due ori europei), è stato assegnato nell'Aula Magna dell'ateneo di Campobasso alla presenza, tra gli altri, del Rettore Prof. Luca Brunese. Tanti i video messaggi di congratulazioni arrivati. Da Giovanni Malagò a Franco Chimenti, da Francesco Totti ad Alex Del Piero passando per Daniele De Rossi e Francesco Molinari. "Non so davvero se meriti o no questa laurea. So però che oggi questo ateneo mi ha reso felice e con me ha reso felice mia madre. Da giovane mi vedevano come un dentista. Invece scelsi lo sport, comunicarlo ai miei genitori non fu facile. Ma oggi questo vuoto nel mio ambito familiare è stato colmato" le parole di Montali. "Gli abbracci e le lacrime di gioia dopo un trofeo vinto - ha spiegato - sono solo il culmine di un percorso che parte da lontano. Fare squadra è il primo step fondamentale per creare un gruppo vero e inseguire i successi. Senza la partitura è impossibile arrivare a grandi risultati. Per tagliare i traguardi, nello sport e nella vita, servono attitudine al cambiamento, organizzazione e innovazione". Già Cavaliere Ufficiale della Repubblica (2006) e ambasciatore nel mondo per la città di Roma e lo sport (2005), Montali nel 2018 ha ricevuto la Palma d'Oro al merito tecnico per i successi alla guida della Nazionale italiana di pallavolo. Oggi un nuovo traguardo, con una laurea honoris causa che, come sottolineato dall'Unimol, "vuole sottolineare l'importanza delle scienze motorie nello sviluppo della personalità e nell'educazione ai valori dell'impegno, della capacità di sacrificio e di lavoro in gruppo, della professionalità delle competenze. Montali è un emblema della profonda relazione tra conoscenza, competenza, impegno e solidarietà che sono alla base dell'insegnamento universitario". (ANSA).