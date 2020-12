F1: giapponese Tsunoda in AlphaTauri nel 2021

ROMA, 16 DIC - Adesso è ufficiale. Yuki Tsunoda sarà un pilota AlphaTauri a partire dalla stagione 2021 e prenderà il posto lasciato libero da Daniil Kvyat. Il giapponese fa parte sia del Red Bull Junior Team che del young driver programme di Honda e si è classificato terzo nel campionato FIA Formula 2 di quest'anno, disputato con il team Carlin. Questo risultato consente al ventenne di Kanagawa, in Giappone, di poter beneficiare della Super Licenza di Formula 1. Dopo aver vinto il campionato giapponese di F4 nel 2018, Yuki si è trasferito in Europa l'anno successivo, per competere nel nascente campionato FIA Formula 3, chiudendo la stagione in nona posizione con tre podi e una vittoria. Nel 2020 è passato alla Formula 2, dove ha vissuto una grande stagione caratterizzata da sette podi, due vittorie in Feature Race e una in Sprint Race. Di recente, ha percorso 300 chilometri su una nostra vettura di Formula 1 del 2018, in occasione di un test all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, oltre a guidare per noi durante il Young Driver Test di Abu Dhabi, il 15 dicembre. L'ultima volta che un pilota giapponese ha corso in Formula 1 è stato in occasione del GP di Abu Dhabi 2014. Per Tsunoda è un sogno che si realizza ed il Giappone potrà così tornare ad avere un proprio pilota in Formula 1 dopo una assenza che durava dal 2014 quando Kamui Kobayashi ha affrontato la stagione con la poco competitiva Catheram. Grande soddisfazione da parte del 20enne giapponese che il prossimo anno sarà compagno di team di Gasly: "Come la maggior parte dei piloti, il mio obiettivo è sempre stato quello di correre in Formula 1, quindi sono felicissimo di questa notizia. Voglio ringraziare la Scuderia AlphaTauri, la Red Bull e il Dr. Marko per avermi dato questa opportunità e, ovviamente, anche la Honda per avermi supportato finora nella mia carriera, dandomi la grande occasione di correre in Europa. Un ringraziamento anche alle squadre con cui ho corso per poter arrivare a questo punto, in particolar modo alla Carlin, squadra con cui ho imparato tanto quest'anno. Mi rendo conto che l'anno prossimo porterò con me le speranze di tanti fan giapponesi di F1 e farò del mio meglio anche per loro". (ANSA).