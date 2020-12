Coppa America: al via, ecco prime regate a bordo degli AC75

ROMA, 16 DIC - Dopo giorni di "practice session" nelle acque del Golfo di Hauraki, si entra finalmente nel vivo della competizione con la Prada America's Cup World Series - Auckland e la Christmas Race, che si svolgeranno a partire da domani fino a domenica 20 dicembre. È il primo evento in cui i nuovi AC75 si ritroveranno a navigare sullo stesso campo di regata. Gli AC75 sono monoscafi di 75 piedi di lunghezza (circa 23 metri), dotati di due foil laterali che consentono allo scafo di navigare sollevato dalla superficie dell'acqua e raggiungere fino ai 50 nodi di velocità. Ideati per competere in questa 36esima edizione di America's Cup, sono il frutto di oltre due anni di lavoro, in cui ogni team ha interpretato a proprio modo le Regole di Classe. Sono cinque i campi di regata, distribuiti nel golfo di Hauraki, che il Race Director, Iain Murray, avrà la possibilità di scegliere in base alle condizioni meteo. Il programma giornaliero prevede quattro regate di circa 25 minuti ciascuna, dove tutti i team (i 3 challenger e il defender) si confronteranno in regate di Match Race, distribuite in due round robin. Dopo tre giorni verrà stilata la classifica che decreterà il vincitore della PRADA America's Cup World Series e da cui dipenderà il tabellone delle sfide della Christmas Race, in programma domenica 20 dicembre. Il formato delle regate sarà diverso per i due eventi. La PRADA Christmas Race si svilupperà in due scontri diretti, in cui i team vincitori andranno in Finale, mentre gli altri due team disputeranno una Petite-Finale per il terzo posto. Tutti i match saranno trasmessi Live dalle emittenti TV di oltre 190 paesi nel mondo. In Italia, Rai Due e SkySport seguiranno l'evento in diretta con commenti tecnici ed approfondimenti. Sarà possibile vedere le regate anche dal sito www.lunarossachallenge.com e rimanere connessi con il campo di regate grazie alle news sulle piattaforme social del team. "Le giornate di "practice" di questa settimana - spiega Max Sirena, Skipper e Team Director - sono state molto interessanti, abbiamo avuto modo di confrontarci finalmente con gli altri team, ma non vediamo l'ora di correre una vera regata". (ANSA).