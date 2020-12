F1: messaggio McLaren a Ferrari, "abbiate cura di Sainz"

ROMA, 16 DIC - "Abbiatene cura come abbiamo fatto noi": è uno dei passaggi del videomessaggio di auguri che la McLaren ha mandato alla Ferrari nel momento in cui il giovane pilota spagnolo Carlos Sainz lascia la scuderia britannica per passare con la rossa di Maranello. In due minuti scarsi, uno dietro l'altro, a cominciare dall'altro pilota della McLaren Lando Norris, i tecnici e perfino il team principal Andreas Seidl, in dodici si alternano davanti al video e si rivolgono alla Ferrari pronunciando in italiano delle singole frasi che compongono un suggestivo messaggio sul loro ormai ex pilota, che dal 2021 correrà al fianco di Charles Leclerc. "Ai nostri amici della Scuderia Ferrari e ai loro tifosi. Oggi vi vogliamo mandare un messaggio. Siete stati e siete tra i nostri più agguerriti rivali. Rispettiamo la vostra storia come rispettiamo la nostra. Abbiamo apprezzato ogni battaglia contro il team rosso. McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attraggono. Siamo avversari, ma anche amici, e abbiamo rispetto della Scuderia e dei tifosi. Ed ora, in questo momento speciale dell'anno, vi vogliamo fare un regalo. Ce ne siamo presi cura per due anni, lo abbiamo accudito e aiutato a crescere. Ora è il vostro turno, abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Arrivederci in pista il prossimo anno. Ciao, arrivederci, Buon Natale!" (ANSA).