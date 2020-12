Equitazione: Global Longines Tour 2021,a Roma 9-12 settembre

ROMA, 16 DIC - È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il ritorno del Longines Global Champions Tour di equitazione. Dopo la cancellazione dell'edizione 2020 a causa della pandemia da Covid-19, la macchina organizzativa del prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli ha annunciato attraverso il suo nuovo sito il calendario completo della prossima stagione che prenderà il via da Doha il 4 marzo 2021. La 'Formula 1 dell'equitazione' raggiungerà 16 destinazioni complessive nel mondo che interesseranno 13 Paesi di 4 Continenti. Tra queste Roma, che ospiterà la tredicesima tappa del circuito dal 9 al 12 settembre e seguirà Valkenswaard (20-22 agosto). La Capitale passerà poi il testimone alla tappa di Città del Messico (12-14 settembre), ultima di Regular Season che farà da preludio agli appuntamenti di finals e playoff di New York e Praga. Nell'annuncio del nuovo calendario del "Global", Jan Tops, ideatore del prestigioso circuito internazionale d'eccellenza nato nel 2006, ha confermato l'impegno dell'organizzazione per lo svolgimento di tutte le competizioni nell'assoluto rispetto dei protocolli di salute e sicurezza. (ANSA).