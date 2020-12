Calcio: Spagna; con Benzema il Real vola, 3-1 all'Athletic

ROMA, 16 DIC - Il Real Madrid infila la terza vittoria di fila in campionato battendo 3-1 l'Athletic Bilbao nell'anticipo della 13/a giornata, raggiungendo i cugino dell'Atletico e la Real Sociedad in testa alla classifica con 26 punti. I madrileni hanno giocato quasi l'intera partita in vantaggio numerico dopo l'espulsione al 13' di Raul Garcia per due brutti falli su Toni Kroos, che nel recupero del primo tempo ha realizzato la prima rete dei padroni di casa. A inizio ripresa, Ander Capa ha siglato l'1-1 ma Karim Benzema, confermando l'ottimo momento di forma, ha regalato la vittoria a Zinedine Zidane andando in gol al 30' e nel recupero (ANSA).