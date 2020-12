Calcio: Premier; altro ko Chelsea, nuovo pari del City

ROMA, 15 DIC - Seconda sconfitta consecutiva in Premier League per il Chelsea, battuto 2-1 in rimonta in casa dei "Wolves", mentre il Manchester City frena rallenta ancora con un pareggio tra le mura amiche col modesto West Bromwich Albion. In attesa delle altre partite della 13/a giornata, tra cui il big match tra Tottenham e Liverpool, la squadra londinese resta a tre lunghezze di distacco dagli Spurs capolista mentre sono cinque i punti di ritardo per la squadra di Guardiola, ed entrambe restano fuori dalla zona Champions. Una rete di Neto al 50' della ripresa ha messo al tappeto la squadra guidata da Frank Lampard, che era andata in vantaggio con Giroud a inizio ripresa e poi raggiunta da Podence per il temporaneo 1-1. Il City, in vantaggio con Gundogan, ha subito il pareggio per un'autorete del suo difensore Ruben Dias nel finale del primo tempo, senza riuscire a tornare avanti confermando le sue notevoli difficoltà a trovare la via della rete. (ANSA).