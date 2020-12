Coni: Petrucci "non è riforma ma un'occupazione dello sport"

ROMA, 15 DIC - "Spadafora non è il padrone dello sport. Lui ha la vigilanza sul Coni, le leggi non sono cambiate e noi dobbiamo seguire le leggi, non gli indirizzi. Oggi c'è grande caos, confusione e impreparazione, perché questa non è una riforma dello sport ma un'occupazione". Il presidente della Federazione italiana pallacanestro Gianni Petrucci è tornato all'attacco, intervenendo inl Consiglio nazionale. "Se noi siamo furbetti, altri sono velleitari - ha rimarcato - Certamente questa legge contiene tre cose importanti: il lavoro sportivo, il vincolo e il professionismo femminile. Ma una cosa è certa: a noi mancano i soldi, perché i 50 milioni l'anno stanziati per i prossimi due anni sono nettamente insufficienti, sono polvere di fronte alla tempesta. Sono milioni e milioni i soldi necessari per i lavoratori sportivi". (ANSA).