Pugilato: elezioni Fpi; accordo tra D'Ambrosi e Locatelli

ROMA, 15 DIC - Accordo tra Andrea Locatelli e Flavio D'Ambrosi in vista del voto del 27 febbraio prossimo per il rinnovo delle cariche federali e l'elezione del presidente della Federazione italiana pugilato. Lo rende noto la Fpi, informando che i due candidati "dopo giorni di confronto, hanno deciso di unire le loro strade e concluso l'accordo auspicato da gran parte del movimento pugilistico nazionale". "Sono pronto a fare un passo indietro e a lasciare che sia Flavio a correre per la presidenza. Tuttavia, insieme abbiamo convenuto che la squadra di governo, da sottoporre al giudizio dell'elettorato, sarà composta da sicure professionalità ed andrà a soddisfare pienamente le richieste di innovazione e cambiamento espresse dal sottoscritto", le parole di Andrea Locatelli che sanciscono l'alleanza. A fargli eco il pensiero espresso dall'attuale vicepresidente vicario della Fpi Flavio D'Ambrosi: "Abbiamo concordato che nel futuro governo federale anche le decisioni che lo Statuto qualifica come prerogative del presidente, verranno sottoposte ed approvate dal Consiglio, al fine di dare un risalto collegiale ed unitario al lavoro federale. Con Andrea siamo persuasi che il pugilato italiano debba superare i contrasti e le divisioni che lo hanno caratterizzato negli anni precedenti". (ANSA).