Genoa: si ferma Pandev, non ci sarà col Milan

GENOVA, 15 DIC - Goran Pandev non sarà a disposizione per la sfida di domani tra Genoa e Milan. L'attaccante italo macedone si è fermato per una lombalgia e non sarà disponibile. Allenamento regolare invece per Badelj e Criscito che sono rientrati in gruppo da pochi giorni e che potrebbero rientrare tra i convocati. La lista verrà stilata solo domani al termine dell'ultima rifinitura. (ANSA).