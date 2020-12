Maran, sogno di non far soffrire i genoani

GENOVA, 15 DIC - "Sogno di non far soffrire i genoani". Affermazione molto forte quella dell'allenatore rossoblù, Rolando Maran, alla vigilia della sfida al Milan capolista commentando il sogno scudetto di Ibrahimovic. Proprio i rossoneri primi della classe saranno l'avversario di domani sera al Ferraris ad appena tre giorni dalla gara persa con la Juventus. "Chiedo di vedere la stessa compattezza vista contro la Juve - ha spiegato Maran -. Però unita a quel momento dove abbiamo preso gol e abbiamo trovato subito il coraggio per andare a pareggiare la partita. Chiedo questo. Chiedo che ci siano le due cose unite, perché le due cose unite portano qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare, dove abbiamo dimostrato compattezza". Per domani poche le variazioni previste rispetto all'undici che ha sfidato la Juve, con il dubbio Badelj in mediana e chi farà coppia con Scamacca in attacco, con Shomurodov in vantaggio su Pjaca. (ANSA).