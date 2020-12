Roma: ufficiale rinnovo di Calafiori fino al 2025

ROMA, 15 DIC - Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata da parte del club giallorosso sul rinnovo di Riccardo Calafiori. "L'AS Roma è lieta di annunciare che Riccardo Calafiori ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2025" è quanto si legge nella nota resa pubblica dalla società capitolina. "Il rinnovo significa tantissimo per me, penso significhi molto per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma e che sogna un giorno di entrare in prima squadra" afferma Calafiori. "Siamo felici di poter annunciare il rinnovo di contratto di Riccardo che, oltre a essere un ragazzo esemplare, rappresenta la testimonianza di come la società continui a puntare sullo sviluppo del proprio settore giovanile per trovare le migliori risorse da mettere a disposizione della Prima Squadra", le parole del Ceo del club, Guido Fienga. (ANSA).