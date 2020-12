Il via ad Abu Dhabi, ecco European Tour 2021

ROMA, 15 DIC - Un "programma globale" che prevede un minimo di 42 tornei in 24 diversi Paesi. Con sole 4 gare Rolex Series dai montepremi potenziati, in aumento di 1.000.000 di dollari rispetto al passato. E opportunità di gioco volte a ridurre, ove possibile, i rischi di contagio da Covid. Mentre ripartiranno da gennaio le qualificazioni, sponda Europa, per la Ryder Cup americana in programma nel Wisconsin dal 24 al 26 settembre 2021. L'European Tour svela il nuovo calendario del golf continentale, che punta a recuperare 18 tornei cancellati o rinviati nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria. "Sono orgoglioso di annunciare il nostro programma globale per il 2021, che ancora una volta ci vedrà protagonisti in tutto il mondo" le parole di Keith Pelley, CEO dell'European Tour. Il via alla nuova stagione è previsto dal 21 al 24 gennaio negli Emirati Arabi Uniti con l'Abu Dhabi HSBC Champions, primo evento delle Rolex Series che metterà in palio 8.000.000 di dollari (in aumento anche i punti riguardanti la corsa alla Race to Dubai). Montepremi analogo anche per l'Aberdeen Standard Scottish Open (dall'8 all'11 luglio a North Berwick) e il BMW Championship (che si giocherà una settimana dopo l'Open d'Italia), in programma dal 9 al 12 settembre a Wentworth. Il quarto ed ultimo atto delle Rolex Series sarà il DP World Tour Championship che, dal 18 al 21 novembre a Dubai chiuderà la stagione e garantirà un montepremi di 9.000.000 di dollari. Anche per il 2021 sono state confermate la UK Swing e l'Iberian Swing. (ANSA).