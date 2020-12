Coni: Malagò "ricevuto da Conte, è molto preoccupato"

ROMA, 15 DIC - "Il premier Conte mi ha ricevuto la scorsa settimana, è molto preoccupato perché sa l'impegno del governo con Bach. C'è una corrispondenza molto dettagliata tra loro e Bach, non so come finirà ma tutti sanno tutto. Se non evitiamo le sanzioni del Cio scordatevi la credibilità che abbiamo avuto finora. Questo è un danno di immagine clamoroso che ci trascineremo per generazioni". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, riferendo al Consiglio nazionale sullo stallo relativo alla governance del comitato olimpico nazionale agli occhi del Cio. (ANSA).