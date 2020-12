Coni: Malagò, elezioni a Milano il 13 maggio 2021

ROMA, 15 DIC - Le elezioni del Coni si svolgeranno a Milano il 13 maggio 2021. Lo ha appena annunciato il presidente del comitato olimpico al Consiglio Nazionale: appuntamento allo storico Tennis Club Bonacossa, lo stesso in cui nel 1946 Giulio Onesti, per sottrarre il Coni dalla politica e dai partiti, convocò il consiglio elettivo proprio a Milano. Tre i motivi che hanno spinto alla decisione: celebrare la data storica, perché quella è l'unica volta in cui il consiglio elettivo non si è tenuto a Roma, il riconoscimento alla Regione che ha più sofferte la pandemia e perché Milano è città olimpica. (ANSA).